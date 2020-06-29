اسمنت (KCEM) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 29-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 190 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 175 فلس كمستوى أول ثم 145 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 205 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 185 بينما مستوى المقاومة هو 192 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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