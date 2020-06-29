شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER)يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 20٫40 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اشهر ونصف، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى المقاومة 18 فلس، وهو ما قد يرسل السهم لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 18 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20 بينما مستوى المقاومة هو 23 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد