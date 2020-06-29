شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 51٫50 فلس، بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 54 فلس،كما نلاحظ ظهور اداء سلبي على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يعيد اختبار مستوى الدعم 47 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51.3 بينما مستوى المقاومة هو 51.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط