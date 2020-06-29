شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 75٫60 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 78 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل،والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 65 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 83 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73 بينما مستوى المقاومة هو 78 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط