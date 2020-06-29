شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم خسائره لينهي تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء عند مستوى 16٫35 ريال، مستقرا اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما نتوقع ان يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 15٫50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 ريال..

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.04 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط