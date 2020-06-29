شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 15٫95 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم،وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 15٫50 ريا لكمستوى أول ثم 14٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.80 وبين مستوى المقاومة هو 16.0 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط