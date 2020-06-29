شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 1٫514 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1٫55 ريال، ليخترق السهم بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما قد يهبط بالسهم لمستوى الدعم 1٫40 ريال كمستوى أول ثم 1٫28 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.51 وبين مستوى المقاومة هو 1.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد