شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي منذ منتصف الشهر الحالي، حيث أنهى تداولات امس الأحد منخفضا عند مستوى 17٫96 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر "Price ROC” لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم الهام عند 16٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.63 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.06 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط