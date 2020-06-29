شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. آخر موعد لسحب كراسات شروط الأراضى الصناعية الجديدة بـ12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمرار استقبال طلبات سحب كراسات شروط تخصيص 654 قطعة أرض فى 12 محافظة حتى 2 يوليو 2020 ليكون الخميس المقبل هو آخر موعد لسحب كراسات الشروط، على أن يتم تقديم الطلبات حتى 3 أغسطس 2020، بحسب موقع الخريطة الإلكترونية للأراضى الصناعية

وحصل ”الخليج 365” على خريطة توزيع الأراضى موزعة كالتالى، القطامية بالقاهرة 4 قطع بمساحة 7032 مترا، المحلة بمحافظة الغربية إتاحة 37 قطعة أرض 27248 مترا، العاشر من رمضان 51 قطعة بمساحة 303886 مترا، طيبة فى الأقصر 9 قطع بمساحة 54799 مترا، قنطرة شرق بالإسماعلية 45 قطعة أرض بمساحة 39460 مترا.

Advertisements

كما تمت إتاحة 33 قطعة أرض فى برج العرب بالإسكندرية بمساحة 106000 متر، و5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط 6995 مترا، و329 قطعة أرض فى مدينة السادات بالمنوفية بمساحة إجمالية 746061 مترا، 3 قطع بالمطاهرة فى المنيا بمساحة 2405 أمتار، 13 قطعة أرض فى الوادى الجديد بمساحة 2491 مترا، 19 قطعة أرض فى بورسعيد بمساحة 38844 مترا، وفى نجع حمادى بقناة تمت إتاحة 106 قطع أرض بمساحة 156890 مترا.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى، منتصف يناير 2020، عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضى الصناعية الجديدة التى تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعى فى إطار المرحلة الثانية من الطرح، والذى يتقدم عليه المستثمر أونلاين، لكن إجراءات الحجز والتخصيص توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا.