شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 131 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السلع الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية تراجع الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية والمعمرة بشكل ملحوظ خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغ إجمالى الورادات منها نحو 359 مليونا و901 ألف دولار، مقابل 491 مليونا و697 ألف دولار فى شهر مارس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 131 مليونا و796 ألف دولار.

وتتضمن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتى شهدت تراجعا أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات منها مليار و16 مليون دولار، مقابل مليار و301 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 285 مليون و223 ألف دولار.

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وسجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغت الواردات 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.

وشملت القائمة مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

وجاءت واردات القمح فى المركز الثاني، والتى بلغت 260 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 366 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 28.8%، كما بلغت قيمة الواردات من البترول نحو 222 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 741 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 70%.