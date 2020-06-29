شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة لاستثمارات البحث عن البترول والغاز خلال 6 سنوات.. أهمها 84 اتفاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان لتوقيع الاتفاقيات البترولية خلال الـ6 سنوات الماضية مردود إيجابى على أنشطة البحث والاستكشاف، حيث دعم الاحتياطى من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 حتى أكتوبر2013، وبالتالي نجح القطاع فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وفيما يلى أهم استثمارات القطاع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 والتى كانت كالتالى..

1- طرح عدد 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز.

2- تضمنت تلك المزايدات مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر.

3- أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى نحو 1.9 مليار دولار ومنح توقيع نحو 249 مليون دولار .

4- شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز .

5- استثمارات تلك الاتفاقيات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.

6- تم توقيع 77عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية .

7- قدرت إجمالي منح التنمية لتلك العقود بـ 39.985 مليون دولار.

8- تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى.

9- البدء فى إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك فى إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

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10- تم توقيع عقدين مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع.

11- تم الانتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية في مارس2018 بطول 11 ألف كم تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية.

12- تم كذلك طرح أول مزايدة عالمية فى 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية فى ديسمبر 2019 على عدد 3 شركات بترولية عالمية كبرى فى ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة، وجارى حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع.

13- الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط في سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .

14- وبناء على نتائج هذا مشروع المسح السيزمى بغرب المتوسط أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.

15- وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة (شمال مراقيا) في منطقة غرب المتوسط، كما أنه جاري اتخاذ الإجراءات التشريعية لإسناد عدد (6) مناطق أخري لشركات بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون .

16- من المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات في غرب المتوسط.

17- توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم.

18- يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام.

19- مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر .

20- البدء في تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً .