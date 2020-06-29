شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت الجوف (3091) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة المحوري 8.55، هذا المستوى الذي يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.64% بما يعادل 0.31 نقطة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.55 ومستوى المقاومة 9.20.
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