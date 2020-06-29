شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتخلص من بعض ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.06% بما يعادل 0.12 نقطة، ويصاحب هذا الارتفاع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 12.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.12 ومستوى المقاومة 11.82.