شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم أسمنت ينبع (3060) باللون الأخضر في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً جعله يحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 4.87% بما يعادل 1.30 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.00 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 25.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.40 ومستوى المقاومة 30.00.