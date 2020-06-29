شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يغلق عند اعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وأخيراً وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.40% بما يعادل 0.68 نقطة.
لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.28، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.64.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.00.
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