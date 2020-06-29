شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 0.12 نقطة، ليواجه السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويتزامن ذلك مع اختبار السهم لمقاومة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6.39، ليستهدف مستوى الدعم 5.84

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.00 ومستوى المقاومة 6.53.