الاقتصاد

نسيج يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 29-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نسيج (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 12.10، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.41% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.07.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.14 ومستوى المقاومة 13.06.

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