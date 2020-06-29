شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نسيج (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 12.10، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.41% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.07.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.14 ومستوى المقاومة 13.06.