شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.05% بما يعادل 0.12 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.06 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.06.