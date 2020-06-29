شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم زين السعودية (7030) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اعادة اختبار خط اتجاه تصحيحي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.04 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 10.80، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.50.
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