شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليكون بذلك دايفرجنس إيجابي بها، كل ذلك يأتي في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.90، ليستهدف مستوى المقاومة 20.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.54 ومستوى المقاومة 18.58.