شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المواساة (4002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.67% بما يعادل -0.60 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصلها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 86.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 92.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.00 ومستوى المقاومة 92.00.