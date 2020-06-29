«تريندز» ينظم ندوة «كوفيد-19 والاقتصاد العالمي»

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يعقد مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات أولى ندواته عن بُعد، ضمن فعاليات «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول»، يوم غد الثلاثاء، تحت عنوان: «كوفيد-19 والاقتصاد العالمي: التأثيرات والانعكاسات»، وذلك عبر بث مباشر على موقع المركز على شبكة الإنترنت.

وسيشارك في فعاليات هذه الندوة نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين، أبرزهم: فيديريكو بوناغليا، نائب مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا، والدكتور وين وانغ، العميد التنفيذي ل«معهد تشونغيانغ للدراسات المالية»، ونائب رئيس مدرسة طريق الحرير في جامعة رينمين الصينية.

كما سيشارك إلى جانب هؤلاء الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث لدى مركز «دراسات» في مملكة البحرين؛ وأحمد الطرباق كبير الخبراء الاقتصاديين. وسيُدير فعاليات هذه الندوة الدكتور أحمد الصفتي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمدير الإداري ل«مركز دلتا للأبحاث» بجمهورية مصر العربية.

وتستهدف هذه الندوة الإجابة عن العديد من التساؤلات المهمة التي تستأثر باهتمام الأوساط الاقتصادية في العالم، من بينها: كيف أحدثت جائحة «كوفيد-19» صدمة غير مسبوقة على مستوى العرض والطلب في نسيج الاقتصاد العالمي؟ وما هي آثار هذه الجائحة قصيرة ومتوسطة المدى على الاقتصاد العالمي؟ وكيف أثرت هذه الجائحة في الأسواق المالية وأسواق السلع العالمية؟ وما آثارها المباشرة وغير مباشرة على مستويات النمو المتوقعة؟ وما تداعياتها على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والاقتصادات الأقل نمواً؟.