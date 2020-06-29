«تنظيم الاتصالات» تطلق معسكراً للفائزين بـ «هاكاثون الإمارات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، استكمالها دعم ورعاية الأفكار المبدعة الفائزة بهاكاثون الإمارات (بيانات للسعادة وجودة الحياة) في نسخته الثالثة، وذلك من خلال إطلاق مرحلة الدعم والتمكين التي بدأت بمعسكر تدريبي. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمشوار النجاح الذي حققه «هاكاثون» الإمارات، تحقيقاً لرؤية وتوجهات الدولة في دعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

ويهدف هذا المعسكر إلى مساعدة الفرق الفائزة من خلال إمدادها بالآليات والطرق الصحيحة لتحويل أفكارها إلى نماذج أولية وشركات ناشئة، باستخدام منهج التفكير التصميمي والإبداعي الذي يعتمد بشكل أساسي على تحليل المشكلات بشكل أعمق، واستخراج الفرص وتحديد التقنيات والتكنولوجيات اللازمة للاستثمار في هذه الفرص، وتعلم وتطبيق هذه التقنيات المرتكزة على الإنسان وإبداعاته وابتكاراته في تصميم الحلول المناسبة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة: «نستكمل النجاحات التي حققها «هاكاثون» الإمارات (بيانات للسعادة وجودة الحياة). فما قدمه مبدعو الإمارات من أفكار مبتكرة خلاقة تستحق منا كل الدعم والمساعدة. إن الوصول إلى الفكرة المبدعة أمر مهم، لكن الأهم هو استثمار هذه الفكرة وتحويلها إلى مشروع قائم يخدم أهداف دولتنا ورؤاها المستقبلية، لقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة المعنى الحقيقي للابتكار، فالابتكار لا يكمن فقط في خلق الأفكار؛ بل في تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة واقعة تعود بالخير والسعادة على كافة أبناء المجتمع، واليوم من خلال هذا المعسكر المكثف سنضع بين أيدي مبدعينا، أفضل الطرق والحلول والمفاتيح التي يمكنهم من خلالها نقل الفكرة من على شاشات أجهزتهم الذكية إلى أرض الواقع. سنكون معهم طوال الوقت إلى أن يصبحوا أصحاب مشاريع منتجة».

وخلال المعسكر قدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وشركائها في «هاكاثون» الإمارات، كل الدعم اللازم للفرق للوصول بالأفكار المبتكرة والمبدعة إلى أن تكون شركات ومشروعات ناجحة ومطبقة على أرض الواقع، من خلال متابعة الفرق المشاركة عن كثب خطوة بخطوة، حيث تكون البداية بدراسة وفهم حاجات المستخدمين وفهم احتياجاتهم، ونقل هذه الدراسة إلى المشاركين في المعسكر، مما يساعدهم على تحديد المشكلات التي تحتاج إلى حلول مبتكرة. وبالتالي تحديد الفرص، وبعد تحديد الفرص وإيجاد الحلول تبدأ الفرق في تنفيذ وإنتاج النماذج الأولية، ويلي هذه الخطوة الرجوع إلى المستخدمين مرة أخرى، لاختبار المنتج والتعرف إلى وجهة نظر ورأي المتعاملين فيه أو في الخدمة، وبعد التأكد من ملائمة المنتج أو الخدمة لاحتياجات المستهلكين والسوق، تقوم الفرق المشاركة بعرض ما تم إنجازه في المعسكر.

وأعلنت الهيئة تدشين مبادرتين جديدتين ضمن برنامج «هاكاثون» الإمارات، وهما محفظة السعادة التي ستتيح الفرصة لكل الأفكار المبدعة المشاركة والفائزة في «الهاكاثون» للتواصل بشكل مباشر مع كل الجهات المعنية والمستثمرين المهتمين بدعم ورعاية هذه الأفكار والاستثمار فيها، حيث تساعد المحفظة أصحاب الأفكار المبدعة على عرض مشاريعهم وأفكارهم بكافة تفاصيلها وبياناتها التوضيحية، بشكل مميز ومنسق وآمن على الداعمين والمستثمرين المهتمين بالتعرف إلى هذه الأفكار ورعايتها والاستثمار فيها. أما المبادرة الثانية فهي المجتمع «الهاكاثوني» الذي سيسهم بشكل كبير وفعال في زيادة التواصل والتفاعل بين كافة المشاركين في «الهاكاثون»، من مبتكرين ومبدعين وأعضاء لجان التحكيم والمدربين والموجهين.