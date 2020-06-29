شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح الفجيرة للتأمين إلــى ثلاثــة مـلايـين درهــم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أرباح «الفجيرة الوطنية للتأمين» إلى 3 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 12.83 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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