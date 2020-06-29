تعرف على تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة خلال 6 سنوات فى 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تكثيف تواجده بالتمويل والخدمات الفنية والمالية للشباب، وذلك لتحقيق طفرة كبيرة بالاقتصاد ونشر ثقافة ريادة الأعمال وغيرها من الخدمات، ويقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن التمويلات التى قدمها الجهاز آخر 6 سنوات. - نجح الجهاز بالفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع. - توفير ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل. - إجمالى التمويل المقدم خلال 6 سنوات بلغ 27,1 مليار جنيه. Advertisements - 60 % من أجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع تم في الفترة من 2014 حتى 2020 - 50 % من إجمالي التمويل تم توجيهه للصعيد والمحافظات الحدودية. - ما بين 47 إلى 49% من التمويل موجه لمشروعات المرأة - جهاز تنمية المشروعات يقدم فائدة مميزة للقطاع الصناعى لتشجيعه. - برامج ومساندة خاصة لمشروعات الطاقة المتجددة.

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