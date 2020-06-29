شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * وافق مجلس إدارة شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، في اجتماعه الطارئ الخميس الماضي، على استمرار وقف الرئيس التنفيذي للشركة عن العمل حتى إشعار آخر.
* يجتمع مجلس إدارة «أرامكس» مطلع يوليو؛ لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس لفترة السنوات الثلاث القادمة، كما سيناقش مستجدات أعمال الشركة.
* أقر مجلس إدارة شركة «الإمارات للمرطبات»، تعيين نادر أحمد الحمادي رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد دبوس السويدي نائباً للرئيس، وحمد سالم العامري مديراً تنفيذياً. وتم كذلك تعيين محمد ياسر بدر رئيساً مالياً، وإعادة تشكيل لجان المجلس.
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