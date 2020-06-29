«وول ستريت» تسعى إلى الإفلات من ضغوط الإغلاق في أسبوع «قصير»

تشكل البيانات الاقتصادية الأمريكية والمواعيد النهائية لتجديد بعض إجراءات التحفيز المالي في يوليو/تموز، اختبارات رئيسية لانتعاش الأسهم في وول ستريت بعد تذبذبها في الأسابيع الأخيرة نتيجة تلاشي آمال الخلاص من «كوفيد-19» وتبعاته.

والحقيقة أن المواجهة تحتدم بشكل مباشر بين تقييمات الأسهم المبالغ فيها وواقع الحال في أداء الاقتصاد الأمريكي الذي يتردى طبقاً لما تكشف عنه البيانات التي يترقب المستثمرون المزيد منها بدءاً من هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مع بداية موسم نتائج الشركات للفصل الثاني.

رغم أن مؤشر «إس أند بي 500» ارتفع حوالي 36% فوق أدنى مستوى تراجع إليه بسبب الوباء في أواخر مارس/آذار، إلا أن هذه المكاسب تباطأت في يونيو/حزيران، حيث يركز المستثمرون على الآمال المتعلقة بضخ المزيد من أموال التحفيز، وتحسن البيانات في وجه عودة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ويتابع المستثمرون مجموعة من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، في مقدمتها تقرير التوظيف لشهر يونيو/حزيران الذي يصدر يوم الخميس خلافاً للعادة؛ لأن يوم الجمعة 4 يوليو يصادف يوم عطلة، ويتوقع المحللون أن يكشف التقرير عن 3 ملايين وظيفة جديدة بعد 2.5 مليون وظيفة تحققت في مايو/أيار. كما يتلقى السوق تقرير ثقة المستهلكين و تقرير التصنيع؛ للحصول على أدلة حول ما إذا كان الانتعاش الوليد في الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامداً.

وقد عززت الأرقام الإيجابية في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل مبيعات المنازل، ونشاط القطاع الصناعي، والارتداد غير المتوقع لبيانات التوظيف لشهر مايو، ثقة المستثمرين وساعدت على توسيع نطاق مكاسب الأسهم. لكن بعض التقارير، وخاصة تقرير طلبات إعانات البطالة، تعكس انتعاشاً مؤقتاً.

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ويدلي كل من وزير الخزانة ستيفن مينوشين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادتهما أمام الكونجرس يوم الثلاثاء حول الاستجابة المالية للوباء؛ حيث يأمل المستثمرون أن يقدموا تلميحات حول المزيد من عمليات التحفيز.

وتترقب قوى السوق أدلة حول ما إذا كان الكونجرس سوف يقرر المزيد من إجراءات التحفيز المالي في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن ينتهي أحد مكونات المساعدات المالية التي وافق عليها الكونجرس، وهو مبلغ 600 دولار أسبوعياً لدعم إعانات البطالة، في نهاية يوليو.

ولا تزال تقييمات الأسهم رغم تراجعها الأسبوع الماضي مرتفعة قياساً على معدل ربحية السهم؛ حيث تبلغ أعلى مستويات التقييم منذ طفرة الدوت كوم عام 2000.

وتشمل مصادر القلق الأخرى اندلاع التوترات التجارية مجدداً بين الولايات المتحدة والصين، وعدم اليقين السياسي الناجم عن الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد بدأ بعض المستثمرين بالفعل في الاستعداد لانكماش محتمل في السوق، من خلال تقليص حيازاتهم في بعض الأسهم.ورغم ذلك لا يزال الكثيرون في وول ستريت واثقين من أن هناك المزيد من الدعم، خاصة وأننا مقبلون على الانتخابات الرئاسية والكونجرس في نوفمبر، وهذا سيساعد على دعم معنويات المستثمرين الذين يعتقدون بأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتدخل بمزيد من الدعم النقدي إذا بدأ الاقتصاد في التعثر، ما يحد من انخفاض الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة.

ومع ذلك، نشطت التوقعات بشأن تقلبات السوق مستقبلاً، وهو ما عكسه الارتفاع المستمر في مؤشر التذبذب «سي بي أو إي». ويعتقد المحللون أن التقلبات لن تغيب هذا الصيف ما دام المستثمرون يربطون تداولاتهم بالمزيد من برامج التحفيز وبمؤشرات أقوى على انتعاش الاقتصاد.