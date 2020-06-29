20 مليار دولار صكوكاً وسندات إماراتية في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

سجلت إصدارات الإمارات من أوراق الدين نمواً لافتاً في النصف الأول من العام الجاري مع تسارع إيقاع الإصدارات من السندات والصكوك في أول شهرين تبعه هدوء في الإصدارات خلال مارس وإبريل، نتيجة تفشي وباء «كوفيد- 19» وحالة الترقب التي خلقته الأزمة وما تبعها من تدابير إغلاق كامل للأنشطة الاقتصادية لاحتواء انتشار الفيروس في الإمارات شأنها شأن بقية دول العالم ما خلق جموداً في إعلانات الإصدارات الجديدة. ومن ثم وبعد وضوح نسبي في الرؤية عادت إصدارات الدين للارتفاع بوتيرة ملحوظة ليبلغ حجم إصدارات الدولة من أدوات الدين ما يزيد على 20 مليار دولار بحسب تقديرات أولية من ”الخليج 365” لحجم ما تم من إصدارات إلى الآن، مقابل إصدارات دين إجمالية من الدولة بلغت قيمتها 44.82 مليار دولار في العام الماضي ككل.

اللافت كذلك هذه المرة هو التنوع في الإصدارات إلى أدوات جديدة نسبياً على السوق منها سندات «الكنغر» وصكوك «الفورموزا» والصكوك الخضراء، وكذلك على مستوى العملات الدولار واليوان ودولار هونج كونج، وغير ذلك من الأدوات والعملات الحديثة نسبياً على أسواق المنطقة.

وتوقع خبراء استمرار وتيرة الإصدارات الجديدة على تسارعها في النصف الثاني من العام الجاري مع ارتفاع الطلب على التمويل مع عودة النشاط الاقتصادي وتردد البنوك في الإقراض في هذه المرحلة.



سندات حكومة أبوظبي



ومن أبرز إصدارات الدين هذا العام سندات حكومة أبوظبي التي بلغت قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار؛ حيث أعلنت أبوظبي في شهر إبريل الماضي إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات، وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قام خلال إبريل الماضي بإدراج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات تضمنت سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 2.5% تستحق عام 2025 وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 3.125% تستحق في عام 2030 وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.875 % تستحق عام 2050.

يذكر أن طرح السندات من قبل إمارة أبوظبي حقق نجاحاً كبيراً؛ حيث تجاوز سجل الطلبات عليها 45 مليار دولار أي أكثر بنحو 6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار. وأعلنت الإمارة في يونيو، إدراج زيادة بقية 3 مليارات دولار طرأت على برنامج الإصدارات المعلن، لتصل قيمة الإصدار بذلك إلى 10 مليارات دولار.



صكوك الشارقة



وأطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، صكوكاً بقيمة 4 مليارات درهم لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً لها لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضررة من الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم لمدة 12 شهراً على شرائح عدة، وتعتبر أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة A-2 من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.

وكانت الإمارة أدرجت صكوكاً في بداية العام بقيمة 200 مليون دولار (734 مليون درهم) في «ناسداك دبي» بتاريخ 19 مارس 2020.



«أبوظبي الأول»

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وتعددت إصدارات الدين من قبل بنوك الدولة مع إعلان «أبوظبي الأول» في النصف الأول من هذا العام عن إصدار سندات «فورموزا» لأجل خمس سنوات بقيمة 1.4 مليار يوان صيني (197.3 مليون دولار) بفائدة قدرها 3.5 %، كما أصدر البنك سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار هونج كونج (256 مليون درهم)، وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات. ويعد هذا الإصدار هو الأول للسندات الخضراء المقومة بدولار هونج كونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول سندات خضراء بدولار هونج كونج من قبل مؤسسة مالية خارجية. كما باع البنك سندات «فورموزا» لأجل 30 عاماً بكوبون صفر % بقيمة 500 مليون دولار.

كما أصدر البنك سندات بقيمة تزيد على 3 مليارات درهم عن طريق إصدارين منفصلين من الإصدارات العامة، وهما أول إصدار لسندات بالجنيه الإسترليني، وأول سندات كنغر منذ عام 2014.

وأصدر «بنك أبوظبي الأول» السندات ذات السعر الثابت بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني «ما يعادل 2.15 مليار درهم» لمدة ثلاث سنوات.

وفي يناير الماضي، أصدر «بنك أبوظبي الأول» أول إصدار صكوك مقومة بالدولار في عام 2020 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار، وتم تسعير الصكوك، ومدتها خمس سنوات بسعر 90 نقطة أساس.



«الإمارات دبي الوطني»



وأصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات مقومة بالدولار الأسترالي «سندات الكنغر» تستحق في 10 سنوات، موضحة أن البنك حدد العائد الاسترشادي للسندات عند 3.115%، وتلقى طلبات من مستثمرين بما يزيد على 860 مليون دولار أسترالي (574.82 مليون دولار).

وأصدر البنك هذا العام، سندات بأجل 5 سنوات وبقيمة 500 مليون دولار من طرح سندات مدتها 5 سنوات.

وأصدر مصرف الشارقة الإسلامي، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، وبلغ حد الاكتتاب عليها 7.2 ضعف المبلغ المطلوب.

كما أصدر بنك دبي الإسلامي، صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار تستحق في 2026، وتلقى «دبي الإسلامي»، طلبات من مستثمرين بلغت نحو 600 مليون دولار. كما أصدر البنك هذا العام صكوكاً بقيمة مليار دولار، ووصل حد الاكتتاب على الصكوك 4.5 أضعاف تقريباً.

وأصدرت شركة «مبادلة»، سندات من ثلاث شرائح بقيمة 4 مليارات دولار، تضمنت سندات تقليدية مدتها ست سنوات وعشر سنوات وسندات «فورموزا» لأجل 30 عاماً. واستقطبت الإصدار اكتتاب بقيمة 23 مليار دولار.

كما تستعد شركة موانئ دبي العالمية، لإصدار صكوك تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار بسعر 6.125 %. وتستحق بعد 5 أعوام ونصف العام.



عوامل نمو الإصدارات



وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» ل ”الخليج 365”: إنه من المتوقع نمو عدد إصدارات الدين من الإمارات ودول الخليج بصفة عامة مع ارتفاع الحاجة إلى التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، وأضاف أن أسواق الدين في الإمارات والمنطقة، شهدت تطوراً إيجابياً، وتوقع أن تدخل مرحلة جديدة من التطور والنمو مع الإصدارات الجديدة. ولفت إلى أن عوامل عدة تدفع تجاه نمو الإصدارات من الإمارات وغيرها من دول المنطقة في المرحلة المقبلة، منها أن البنوك في ظل المرحلة الصعبة الراهنة يتوقع أن تكون أكثر انتقائية في منح القروض والتمويل، ما يفرض على الشركات الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل وأسواق الدين خياراً مناسباً لها على هذا المستوى.

وتوقع أن يسهم هذا كله في تطور أسواق الدين المحلية مع حاجة الشركات الصغيرة إلى مثل هذه الأسواق في ظل صعوبة وصولها إلى الأسواق العالمية، وقال إن لدى الشركات المتوسطة والصغيرة القدرة على اجتذاب المستثمر المحلي الذي لديه خلفية كافية عنها في حين يصعب عليها استقطاب المستثمر العالمي، والالتزام بمتطلبات الأسواق العالمية، التي عادة ما تكون أعلى وأكثر تعقيداً من متطلبات الإصدارات المحلية. وبالتالي من المهم تطوير أسواق الدين المحلية لتوفير التمويل اللازم لمثل هذه الشركات. ولفت إلى أن العديد من الدول حول العالم تعمل على توفير المحفزات للشركات بغية تطوير أسواق الدين المحلية وتشجيع هذه الشركات على إصدار السندات والصكوك. ولدى سؤاله عن طبيعة هذه المحفزات قال إن بعض الدول تقدم الدعم الفني والإعفاءات الضريبية أو تعمل على تغطية تكلفة الإصدار كنوع من المحفزات للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في إصدار سندات أو صكوك في السوق المحلي.

وأكد وجود شهية قوية لإصدارات الدين من الإمارات، الأمر الذي تعكسه تغطية العديد من الإصدارات باكتتابات تفوق حجم الإصدار بأضعاف عدة.

ولفت من جهة أخرى إلى إمكانية وجود طلب أقوى على الصكوك، مشيراً إلى أن العديد من البنوك والشركات تلجأ إلى إصدار الصكوك كونها قادرة على جذب شريحة أوسع من المستثمرين، فهو الاستثمار الأنسب للمستثمر الإسلامي الذي لا يقدر على الاستثمار في الأدوات التقليدية كما أنه يمكنه استقطاب المستثمر العالمي.

أما بالنسبة للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الكبرى، فسيكون أسهل بالنسبة لها الوصول إلى أسواق الدين العالمية، وتوقع أن تستقطب هذه الإصدارات الاستثمارات العالمية وبتسعير جيد، وإن لفت إلى أن الأمر يعتمد على وضع كل شركة وقصتها الخاصة التي سيتحدد على أساسها الإقبال وكلفة الإصدار.

وقال إن انخفاض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، سيسهم في رفع الطلب على مثل هذه الإصدارات مع سعي المستثمر العالمي إلى تحقيق عائد جيد على استثماراته.



طلب قوي



وقال طارق قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة «سولت» إنه من الطبيعي في ظل انخفاض أسعار الفوائد أن يكون هناك إقبال على إصدار السندات مع انخفاض التكلفة بالنسبة للمصدرين من الحكومات والشركات. وتوقع أن نرى إصدارات أعلى من الشركات التي تتمتع بتقييم ائتماني مرتفع.

وقال إنه من المتوقع أن ترتفع إصدارات الدين في المرحلة المقبلة لسد الفجوات التمويلية للشركات، متوقعاً بدوره أن تكون البنوك أكثر انتقائية في منح الائتمان في المرحلة الراهنة. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيزيد الحاجة إلى إصدارات دين سيادية من الإمارات والمنطقة.

ورجح أن يكون هناك طلب قوي على إصدارات الدين سواء الصكوك أو السندات التقليدية في ظل انخفاض أسعار الفائدة وبحث المستثمر عن العائد، والجدارة الائتمانية العالية للإمارات وللبنوك في الدولة والشركات الكبرى. ولفت إلى التغطية التي تزيد على أضعاف الإصدارات الأخيرة؛ حيث فاقت تغطية إصدار أبوظبي الأخير 6 أضعاف حجم الإصدار الأصلي.

ولفت إلى أن أدوات الدين، ستسهم في توفير أداة تمويل أطول أجلاً من القروض المصرفية ما يخفف أعباء الالتزامات .