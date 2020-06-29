5 مؤشرات للانتعاش الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من أن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، الأمر أدى إلى إيقاف إجراءات إعادة فتح المحال التجارية، وإعادة فرض قيود على حركة العمل، إلا أن مجموعة من القطاعات الاقتصادية استمرت في رؤية تحسن ملحوظ، حيث إن أعداداً كبيرة من المستهلكين ترتاد المطاعم، وتقبل على السفر والمبيت في الفنادق، وسط بداية رسمية لموسم عطلة الصيف.

وتوضح الرسوم البيانية التوجهات الجديدة في قطاعات حيوية للاقتصاد الأمريكي, حيث تشير بيانات «خرائط أبل» إلى نمو حركة المواصلات فيما استعادت حجوزات المطاعم عبر خدمة الحجز OpenTable انتعاشها. وواصلت معدلات إشغال الفنادق اتجاهها التصاعدي، وهي الآن عند 44%، وفقاً لـ «إس تي آر جلوبال».

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على رهن عقاري لشراء منزل عائلي ارتفعت بنسبة 18%، بالمقارنة مع الأسبوع نفسه من العام الماضي، إلا أنها شهدت انخفاضاً طفيفاً عن الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري.