8.03 مـليــون درهــم أربــاح «ميــثاق» الفصليــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح «ميثاق» للتأمين التكافلي إلى 8.03 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 5.88 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «ميثاق» تسجيلها خسائر متراكمة بنحو 46.45 مليون درهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 30.97% من رأس المال، ويعود ذلك إلى خسارة القيمة العادلة للاستثمارات المالية والعقارية البالغة 47 مليون، درهم نتيجة للتقلبات في الأسواق المالية، والقيم العادلة للعقارات، مشيرة إلى قيامها بتعديل خطة عمل سنة 2020 وما بعدها، وفقاً لمبدأ الاستمرارية حيث تعتبر الإدارة أن هذه الخسائر هي مؤقتة، ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً من عمليات التكافل المستقبلية.