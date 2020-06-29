الأسهـم تتجـاهـل الـهبـوط العـالمـي وتتمسـك بالإيجـابيـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تجاهلت الأسهم المحلية انخفاضات الأسواق العالمية، وتمسكت بالمنحى الصعودي، رغم التحركات العرضية والسيولة المتواضعة بنحو 200 مليون درهم، في إطار عمليات جسّ النبض في مستهل جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.44% بقيادية «ثلاثي أبوظبي البنكي»، و«الدار»، وأغلق مؤشر سوق دبي على تراجع هامشي 0.07% بدعم من «دبي الإسلامي» أمام نزول «إعمار العقارية»، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

ورغم هدوء وتيرة التداولات، إلا أن المستثمرين الأجانب (غير العرب) ظل تركيزهم في الشراء على سهم «إعمار مولز»، بزيادة جديدة قدرها 1.3 مليون سهم، رغم نزوله 0.7% عند الإغلاق.

وجاء في المركز الثاني بمشتريات الأجانب «العربية للطيران»، وقفز 4.2% مع احتلاله المركز الثالث من حيث السيولة ب13.7 مليون درهم، من خلال التداول على 11.17 مليون سهم، ليغلق عند 1.24 درهم.

وفي سوق أبوظبي تركزت السيولة على «أدنوك للتوزيع» ب19 مليون درهم، مرتفعاً 1.68% إلى 3.03 درهم، عبر التداول على 6.4 مليون سهم.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 206.3 مليون درهم فقط، منها 130 مليون درهم في دبي، و76.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 219.15 مليون سهمن توزعت بواقع 187.5 مليون سهم في دبي، و32 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، وجاء ذلك من خلال 2884 صفقة.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي على نحو طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 2085 نقطة، مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والخدمات والتأمين والسلع.

وانخفض قطاع العقار 0.76% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.71%، و«إعمار للتطوير» 0.93%، و«إعمار مولز» 0.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.94%، و«أرابتك» 1.77%، و«ديار» 1.73%، في مقابل ارتفاع «داماك» 0.44%.

وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك 0.1% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.25% مع استقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

كما ارتفع قطاع النقل بنحو 1% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 4.2% رغم تراجع «أرامكس» 1.4% و«الخليج للملاحة» 1.59%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.11% بفعل ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.48% في وقت استقر كل من «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

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من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44% عند مستوى 4304.55 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1% إثر ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي التجاري» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.27%.

وزاد قطاع العقار 1.09% مع ارتفاع «الدار» 1.09% و«رأس الخيمة العقارية» 1.13%.

وصعد قطاع الطاقة 0.5% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.68% رغم تراجع «دانة غاز» 0.47%.

وبالعكس، نزل قطاع الاتصالات 0.48% بفعل نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع الاستثمار 0.3% نتيجة انخفاض «العالمية القابضة» 0.27% و«إشراق» 1.31%.

الأكثر تداولاً

وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 28.6 مليون درهم، مغلقاً عند 0.303 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 19 مليون درهم، ليغلق عند 8.9 درهم، ثم «العربية للطيران».

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أدنوك للتوزيع»، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 14.4 مليون درهم، مغلقاً عند 11.2 درهم، ثم «الخليج للمشاريع الطبية» ليستحوذ على 14.25 مليون درهم من السيولة، ويغلق عند 1.74 درهم.

وسجل «العربية للطيران» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 4.2% مغلقاً عند 1.24 درهم، وفي المقابل سجل «دي إكس بي» الانخفاض الأكثر بنسبة 5% (الحد الأقصى للنزول) مغلقاً عند 0.133 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «ميثاق» بنسبة ارتفاع 5.09% ليغلق عند 0.599 درهم، وعلى العكس انخفض «جلفار» 4.8% إلى 1.19 درهم.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 16.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و11.97 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابلن اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 16.7 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع مليوني درهم محصلة بيع العرب، و14.74 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 8.17 مليون درهم، محصلة شراء، منها 3.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و790 ألف درهم محصلة شراء الخليجيين، و3.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 8.17 مليون درهم محصلة بيع.

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 10.84 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و5 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 10.84 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 5.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و5 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.