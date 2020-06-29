تفاهم بين «الاتحادية للمواصلات» و«سفين» للاستجابة للطوارئ البحرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين»؛ ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها في حالات الطوارئ البحرية، والمساعدة والإنقاذ البحري في مياه الإمارات.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في تعزيز شراكاتها في القطاع البحري مع المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية، بما يخدم إدارة عمليات الطوارئ البحرية، والاستجابة لحوادث التلوث النفطي، وقطر السفن التجارية في حالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق على متن السفن التجارية، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ والمسح البحري.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون «سفين» مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في حالات الطوارئ البحرية، بسرعة الاستجابة لتقديم خدماتها ومشاركة المعلومات والخبرات والموارد.

وجاء توقيع المذكرة إلكترونياً من خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد مؤخراً بحضور المهندس أحمد محمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي.