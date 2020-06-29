«أبردين»: الإمارات والكويت والسعودية في وضع جيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعادت الاضطرابات التي شهدتها الاقتصادات والأسواق المختلفة بسبب انتشار فيروس كوفيد -19 تعريف المشهد العام عالمياً وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التأثير الكبير للأزمة في كل المؤسسات، فإن توقعات النمو غير المتفائلة تقر بعدم إمكانية حدوث تعاف ملحوظ حتى عام 2021.

وتؤكد الأرقام والدراسات الأخيرة من أبردين ستاندرد إنفسمنتس العالمية بأنه ومع ذلك، تظهر عدد من دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والكويت والسعودية في وضع جيد، بما يضمن أن يصبح هذا التعافي والانتعاش حقيقة واقعة، حيث ستقوم صناديق الثروة السيادية القوية (SWFs) بدور حيوي في مساعدة الاقتصادات على الانتعاش.

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ويشير إدريس الرفيع، رئيس شركة «أبردين ستاندرد إنفسمنتس» ASI في الشرق الأوسط وإفريقيا، الى أن ثمة شعوراً بضغط على الموارد المالية بشكل عام من خلال تخفيضات الإنفاق في ما يتعلق بالبنية التحتية ومشاريع الاستثمار الرأسمالية الأخرى. وتشكل زعزعة ثقة المستثمرين التي تسبب فيها الوضع الراهن تهديداً للمجالات الاقتصادية الأخرى في المنطقة، بما فيها الإنفاق الاستهلاكي والعقارات والسياحة. لذا يجب على دول مجلس التعاون الخليجي الانتظار والترقب، إلى جانب القطاعات غير النفطية الرئيسية الأخرى القائمة مثل التجارة والضيافة والخدمات اللوجستية.

وأضاف الرفيع: زار 1.4 مليون سائح صيني دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، وكان يتوقع لهذا الرقم أن يرتفع إلى 2.2 مليون سائح بحلول عام 2023. وعادة ما يزور 9 ملايين شخص السعودية للحج والعمرة، لذا سيكون لحظر السفر آثار بعيدة المدى على الدول التي اعتادت على الحصول على عوائد منه.

وتابع، واستجابت جميع دول مجلس التعاون الخليجي للأزمة بعمل محفزات اقتصادية - تتراوح بين تخفيض الإنفاق العام، وتخفيض رواتب الموظفين الحكوميين، وعمل تسهيلات في سداد القروض للشركات بعدم مطالبتهم بالسداد لفترات، وزيادة الإنفاق الصحي ودعم الرواتب للقطاع الخاص. وقد بلغت هذه الباقات الاقتصادية -حتى الآن- أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت والإمارات، وأكثر من 7% في السعودية.