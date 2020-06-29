الإمارات تشارك في الطاولة المستديرة بكوريا الجنوبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، في اجتماع «الطاولة المستديرة الخضراء السابعة» الذي نظمته وزارة الخارجية الكورية تحت عنوان «صفقة جديدة خضراء وإسهامها في النمو فيما بعد كوفيد - 19» بحضور كانغ كيونغ هوا وزيرة الخارجية الكورية.

وقال النعيمي خلال الاجتماع: إن استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050، تهدف إلى تنويع إنتاج الطاقة من خلال المزيد من مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الكربون.

وأكد أهمية ما حققته الدولة من استثمارات واسعة في الطاقة النظيفة، كما نوه بالتعاون الثنائي الذي يجمع بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في هذا المجال، وانسجام مبادرات الدولة مع «الصفقة الجديدة الخضراء بجمهورية كوريا الجنوبية».

حضر اللقاء.. بان كي مون رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والسفراء المعتمدون لدى كوريا الجنوبية.

(وام)