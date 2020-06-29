«الإمارات الإسلامي» يقدم عروضاً للعاملين في «الرعاية الصحية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق «الإمارات الإسلامي»، باقة من العروض الحصرية المتميزة على مجموعة من المنتجات المصرفية والحلول المالية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية بالدولة. حيث تسري العروض حتى 31 أغسطس 2020.

يقدم «الإمارات الإسلامي» للعاملين في قطاع الرعاية الصحية «بطاقة سكاي واردز الائتمانية إنفينيت»؛ و«بطاقة ضيف الاتحاد بريميوم الائتمانية»؛ و«بطاقة الاسترداد النقدي بلس فيزا سيغنتشر» مجاناً مدى الحياة وبخصومات على الرسوم السنوية.

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ويقدم أيضاً المصرف «بطاقة هيئة الطرق والمواصلات الائتمانية» مجاناً مدى الحياة، ليتيح لهم فرصة الاستفادة من استرداد نقدي 10% على نفقات الوقود والدفعات للمواصلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى استرداد نقدي 2.25% مقابل النفقات الدولية.

ويقدم البنك للمواطنين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، بطاقة «إماراتي فيزا سيغنتشر الائتمانية» مجاناً مع 25 ألف ميل «سمارت مايلز». ويقدم المصرف أسعاراً منافسة ومبالغ تمويل شخصي مرتفعة تصل حتى 3 ملايين درهم دون رسومٍ على المعاملات. ويحظى المواطنون العاملون في القطاع ممن يرغبون بشراء سيارة بفرصة الاستفادة من معدلات الربح الجذابة ودون أي رسوم على المعاملات وإمكانية تأجيل القسط الأول حتى 60 يوماً.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: تأتي العروض الخاصة تعبيراً عن شكرنا وامتناننا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات، الذين يواصلون عملهم دون كلل في سبيل توفير الراحة والسلامة والطمأنينة لمواطني الدولة وسكانها خلال هذه الفترة غير المسبوقة.