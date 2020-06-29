«الضرائب»: «الاستحقاق المحاسبي» يرتقـي بكـفــاءة الأداء المــالــي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التطبيق الناجح لمبدأ «الاستحقاق المحاسبي» يشكل نقلة نوعية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء المستمر بكفاءة الأداء المالي للجهات الحكومية الاتحادية.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «من منطلق حرصها على تطبيق أحدث وأرقى الأنظمة المالية والمحاسبية، قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار قوائمها المالية المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الماضية، طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)، كما بدأت في تحديث السياسات والإجراءات المالية، إضافة إلى تنفيذ خطط مستمرة لتحديث وتطوير النظام الضريبي، من خلال توضيح المتطلبات المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والالتزام بدقة التقارير المالية الصادرة عن الهيئة».

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن تطبيق مبدأ «الاستحقاق المحاسبي» وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام «IPSAS»، تسهم في إعداد وعرض البيانات المالية بمستويات دقة كبيرة تعكس أداء الهيئة فعلياً بصورة أكثر وضوحاً، سواء في ما يتعلق بالمصروفات أو الإيرادات، فوفقاً لهذه المعايير يتم إظهار القيمة الحقيقية للأصول الملموسة وغير الملموسة (كبرامج الحاسب الآلي على سبيل المثال) استناداً للمنفعة الاقتصادية خلال فترات زمنية محددة، كما يتم توضيح حالة الدفعات المقدمة بشكل مفصل ووافٍ.

وأوضح البستاني أن هذه المعايير تسهم في إظهار الإيرادات المحصلة والمستحقة ضمن القوائم المالية بدقة وشفافية، مما يعبر بمصداقية عن مستوى كفاءة عمليات التحصيل ومدى متابعة هذه العمليات، مؤكداً أن تطبيق هذه المعايير يساعد على التخطيط القائم على أسس دقيقة، وتطوير أدوات المتابعة والتدقيق وقياس الأداء وتطبيق أنظمة رقابية أكثر فاعلية. (وام)