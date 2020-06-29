كريستوف لالندر يتوقع نمواً قوياً لإصدارات عالية الجاذبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



قال كريستوف لالندر المسؤول التنفيذي ورئيس فرع بنك «لومبارد أوديه» السويسري في سوق أبوظبي العالمي، إنه لمس تغييرات في سلوك المستثمر في الإمارات، ودول المنطقة،كرد فعل على تبعات الجائحة، قائلاً: إن الميل كان سابقاً لتركيز الاستثمار في أداة واحدة، مع تفضيل العقارات في السوق المحلي، أما اليوم، فبات هناك اهتمام أوسع في تنويع المحافظ، سواء على مستوى نوعية الأصول والأدوات في المحفظة، أو توزيعاتها الجغرافية. وقال إن بعض المستثمرين في الإمارات آثروا خلال الفترة الماضية السلامة بالابتعاد عن الأسهم، وما تمثله من مخاطر، في حين استثمر البعض في الأسهم بانتظار تعافيها.

ولفت إلى ارتفاع مستويات الطلب على الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتماشية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وليس من المستثمرين الكبار في العمر فقط، وإنما أيضاً من الأجيال الجديدة من المستثمرين. وقال إن الطلب على المنتجات الإسلامية من البنك سجل نمواً من 10 إلى 15% خلال ال 12 شهراً الماضية.

و توقع لالندر أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً في إصدارات الدين من دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن أدوات الدين من الإمارات، ودول مجلس التعاون، جذابة للغاية.