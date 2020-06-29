أرنود لوكليرك: «لومبارد أوديه» ملتزم بخطط التوسع في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: ”الخليج 365”

أكد أرنود لوكليرك الشريك في بنك «لومبارد أوديه» السويسري، أن البنك ملتزم بمواصلة خططه لتوسعة وجوده في الإمارات بعد أن افتتح مؤخراً مكتباً تابعاً له في سوق أبوظبي العالمي. ولا يخطط البنك للاستغناء عن الموظفين في الإمارات.

وأكد في حوار مع ”الخليج 365” أن التدابير التي اعتمدتها الإمارات في مواجهة تبعات «كوفيد-19» جيدة وأثبتت فاعليتها وساعدت في تحقيق توازن إيجابي بين حماية حياة الناس وصيانة النمو.

وقال إن الأسواق كانت قد بدأت بداية جيدة في العام الجاري، حتى ضربها الفيروس في شهر مارس بحدة، لتعود بعد ذلك إلى التعافي جزئياً من تبعات الجائحة، لكنه لفت إلى أن درجة التعافي تفاوتت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتوقع أن تكون بعض القطاعات أقدر على تجاوز تبعات الأزمة من غيرها من القطاعات وبخاصة القطاعات التي استفادت من الأزمة وسجلت مستويات أداء قياسية مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن البنك يرى أن الشركات المرتبط عملها بشكل أو بآخر بمفهوم الاستدامة ستكون بدروها من الأقدر على التعافي وتسجيل مستويات نمو أعلى من غيرها وأعلى مما كانت تحققه قبل الأزمة في المرحلة المقبلة. موضحاً أن الشركات المهتمة بالتغير المناخي ناجحة للغاية، وكذلك الشركات التي نجحت في التحول إلى نموذج عمل أكثر استدامة ما أسهم في خفض الانبعاثات.



عدم الاعتماد على الديون الخارجية



وحول أداء البنك وتأثره جراء كورونا، قال لوكليرك إن البنك تجاوز عمر المئة عام وقد مرّ بالعديد من الأزمات، وأوضح أن ما يميز البنك ويساعده على تجاوز الأزمات وإدارة أموره بنجاح في خضمها هو عدم اعتماده على الديون الخارجية، كما أنه يحرص دوماً على وجود احتياطيات مالية ضخمة فاقت قيمتها في نهاية العام الماضي 17.4 مليار فرنك سويسري.

وأضاف قائلاً: في مارس سجلنا مستوى نمو جيد على مستوى فتح الحسابات الجديدة، حيث توسعت حصتنا السوقية ما يرجع الفضل فيه جزئياً لاعتماد طروحات البنك من المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن التوسع في حصة البنك السوقية شمل الإمارات أيضاً ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى أسواق البنك في أوروبا وآسيا.

وتحدث عن أداء فئات الأصول المختلفة قائلاً إنها جميعاً عانت آثار الأزمة وتبعاتها منذ يوم 16 مارس الماضي، ففي ذلك الوقت على حد تعبيره: «لم يكن هناك مكان للاختباء» فكل فئات الأصول كانت مكشوفة على الأزمة وتبعاتها. وجميع المحافظ تراجعت، ما اضطر معه البنك لأخذ قرار خفض المخاطر دون الخروج من الاستثمارات خاصة وأنه كان على ثقة من عودة الاقتصاد للتعافي، وهذا ما أيدته دراسات كبير الاقتصاديين لدى البنك سامي الشعار، الذي أكد منذ البداية أن الأزمة ستكون مرحلية والأسواق سرعان ما سوف تتعافى من تبعاتها».

وقال لوكليرك إن هذا ما حدث بالفعل، حيث تعافت الأسواق في إبريل واستفاد البنك من التعافي وإن لم تسترد محافظه قيمها بالكامل.

وأضاف قائلاً: إن قرار البنك خلال الأزمة كان التحوط وحماية المحافظ، فضخ الاستثمارات في المزيد من التحوط فالخيار لم يكن فقط بيع أصول وإنما أيضا شراء حماية، وهذا ما قام به البنك.

وقال إن البنك خفّض حيازاته من سندات الخزانة في الأسواق الناشئة باستثناء سندات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالنظر لنوعيتها الجيدة. ولفت إلى أن البنك خفض الاستثمار في السندات بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة، ورفع استثماراته في الذهب الذي اعتبره أداة جيدة لتنويع المحافظ الاستثمارية والحد من المخاطرة.