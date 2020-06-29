شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 10:00 تقرير أسعار البيوت القائمة 15:00 كلمة لمحافظ بنك نيويورك، جون ويليامز الثلاثاء 09:00 دراسة «إس أند بي كيس تشيلار» حول أسعار البيوت 09:45 تقرير مديري المشتريات من بنك شيكاغو 10:00 تقرير ثقة المستهلكين 12:30 جلسة استماع وزير الخزانة ورئيس الاحتياطي أمام الكونجرس 14:00 كلمة لمحافظ بنك مينيابوليس، نيل كاشكاري الأربعاء 08:00 تقرير مبيعات السيارات لشهر يونيو 08:15 تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول التوظيف Advertisements 09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع التصنيع 10:00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات 10:00 كلمة لمحافظ بنك شيكاغو، تشارلز إيفانز 14:00 محضر اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الخميس 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08:30 تقرير الوظائف لشهر يونيو 08:30 تقرير التجارة الخارجية 10:00 تقرير طلبات المصانع الجمعة عطلة بمناسبة يوم الاستقلال ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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