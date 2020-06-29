الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى في 25 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت سوق السلع الرئيسية مكاسب قوية في مجالي الطاقة والمعادن، فيما توشك على اختتام مرحلة الانتعاش في الربع الثاني. وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، نجح مؤشر بلومبيرج للسلع الرئيسية، الذي يقيس أداء سلّة من عقود السلع الأساسية، في تحقيق عائد صغير بالنسبة للأسواق الأخرى. ويرجع ذلك إلى السحب من السلع الزراعية التي أثقل كاهل بعضها جراء وفرة المخزون، وانخفاض الطلب من المستهلكين خلال فترة الإغلاق.

ويبقى القلق مخيّماً على توقعات النصف الثاني من العام، بعد اجتيازنا لنصفه الأول المملوء بالاضطرابات والتقلبات الشديدة، جراء أسوأ ركود عالمي مرتبط بتفشّي وباء منذ الحرب العالمية الثانية. وما زال الفيروس عصيّاً على السيطرة في مناطق عدة، بينما تسلط موجته الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكين، الضوء على المخاطر التي يمثلها هذا العدو الخفيّ.

ووصل الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً، بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكي عن قفزة أسبوعية في المخزونات الأمريكية تخطت التوقعات. وظهرت بعض الديناميكيات الدافعة لحالة الضعف الأخيرة مشابهة لتلك التي أجبرت أسعار النفط على الانخفاض بشكل حاد في شهر مارس/‏ آذار. وشهدت الأسعار العالمية للغاز تراجعاً في الشهور الأخيرة جراء مزيج من شتاء معتدل ترك حجماً كبيراً من الغاز في مخازنه من دون استهلاك، ووباء تفشّى في العالم وخفّض طلب المستخدمين الصناعيين.

المخزونات الأرضية للغاز

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ويتمثل الخطر الأكبر هنا في احتمال وصول المخزونات الأرضية للغاز إلى معدلات مرتفعة قبل عودة الطلب في الشتاء لسحبها من جديد. وإذا استمرت الحال على ما هي عليه، يرجّح أن نشهد تراجعاً آخر للأسعار في الأسابيع المقبلة، لينتهي بنا المطاف إلى تخفيضات قسرية في معدلات الإنتاج، على غرار ما شهده منتجو النفط الصخري الأمريكي، مؤخراً.

وظهرت الأسعار العالمية ضعيفة وفق مؤشرات معيارية بأوروبا (تي.تي.إف الهولندي)، وآسيا (اليابان/‏كوريا)، ما قلّص قدرة المصدّرين على الربح عند أخذ عمليات النقل والتسييل في الاعتبار. وفي النتيجة، انخفضت الصادرات الأمريكية إلى النصف منذ ذروتها في أواخر ديسمبر.

التحفيز يدعم النحاس

ويعتبر النحاس من المعادن التي عانت في البداية قبل تحقيق ارتفاع قوي في أسعارها بفضل التطورات المعنية بانتشار الفيروس. وعادت الأسواق للانخفاض في مارس بعد تفشّي الجائحة حول العالم، وانخفاض معدلات الطلب. ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسعار بدعم تدابير التحفيز العالمية والمشاريع، وتحسّن الطلب في الصين التي تعتبر أكبر مستهلك في العالم.

وتلقّى العرض مزيداً من الاهتمام في الآونة الأخيرة، حيث تعمل عدة مناجم في أمريكا الجنوبية على تشغيل أدنى حدّ من الموظفين لمكافحة الوباء. وفي النتيجة، تحدّت أسعار النحاس عالي الجودة أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، يوم الجمعة الماضي، بينما وصل سعر النحاس المتداول في بورصة لندن للمعادن إلى المستوى النفسي المهم عند 6000 دولار للطن. ونجح نوعا العقود في استرداد أكثر من 75% من الخسائر التي تم تكبدها في الفترة بين يناير، ومارس. ولا نستبعد ارتفاعاً أكبر للأسعار في ضوء البحث الحثيث للحكومات عن مشروعات تعزز اقتصاداتها.