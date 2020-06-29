شكرا لقرائتكم خبر عن «لاكين» الصينية تنسحب من «ناسداك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «لاكين كوفيه» الصينية التي تطرح نفسها منافسة لشركة «ستاربكس» الأمريكية العملاقة السبت انسحابها من «وول ستريت» حيث أسهمها مدرجة بعد قضية احتيال مدوية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكشفت المجموعة مطلع نيسان/ إبريل أن أحد المسؤولين فيها متهم بتزوير رقم المبيعات في العام 2019 بحوالى 2,2 مليار يوان (290 مليون يورو). وكان للكشف عن هذه القضية وقع مدوٍ إذ تراجعت أسهم الشركة المطروحة في بورصة ناسداك في نيويورك، بأكثر من 70%. وعلق التداول بها لأسابيع عدة.
وجاء في بيان للمجموعة «اعتباراً من 29 يونيو ستعلق لاكين كوفيه نشاطاتها في بورصة ناسداك وستطلب سحب طرح أسهمها».
وكانت بورصة «ناسداك» طلبت في منتصف أيار/ مايو من «لاكين كوفيه» الانسحاب بسبب «مخاوف على المصلحة العامة ناجمة عن تعاملات مزيفة كشفتها الشركة». إلا أن الشركة الصينية كانت تنوي حتى الآن استئناف هذا القرار. ولدى الشركة في الصين أكثر من 4500 نقطة بيع في مقابل 4200 ل«ستاربكس» منافستها المباشرة التي لها وجود في هذا البلد منذ العام 1999.
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