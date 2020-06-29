متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * استأنفت جمارك دبي عودة الموظفين إلى العمل بنسبة 100%، حيث تمت إجراءات العودة بسلاسة وانسيابية وذلك وفق شروط وإجراءات احترازية ووقائية لضمان بيئة عمل آمنة وملائمة صحياً.

* تستأنفت المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» ومجمعات الأعمال التابعة لها من مطلع يوليو/ تموز المقبل العمل بخدمة «زاجل» البريدية بعد توقفها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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* حققت «ثري سكستي كوميونيتيز»، التابعة لمجموعة التزام لإدارة الأصول، وفورات كبيرة بلغت 7 ملايين درهم في نفقات المرافق ضمن المجتمعات العقارية التي تديرها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة 49% في الوفورات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

* أعلنت نيسان المحدودة للسيارات عن تعيين ناصيف صديقي مديراً تنفيذياً لشركة «إنفينيتي» للسيارات في الأسواق الدولية اعتباراً من 1 يوليو 2020، والذي سيقدم تقاريره إلى بايمان كارجر رئيس مجلس إدارة شركة «إنفينيتي» للسيارات خلال الإشراف على محفظة متنوعة من أعمال الشركة على المستوى الإقليمي، انطلاقاً من مقر الشركة في إمارة دبي.

* أعلنت «كريم»، و«فيزا»، عن تعاونهما في سبيل توسيع نطاق الشمول المالي والتحول الرقمي في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال دمج مزايا «فيزا» عبر خدمة «Careem Pay» في تطبيق ال «Super App» الشامل لجميع خدمات كريم.