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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 115.2 مليار درهم تجارة السيارات في الإمارات خلال 2019
تاريخ النشر: 29/06/2020
بلغت قيمة تجارة الإمارات من السيارات والدراجات والعربات 115.2 مليار درهم خلال عام 2019 في مؤشر يعكس استمرار محافظة الدولة على مكانتها كمركز إقليمي ومحطة إعادة تصدير لدول منطقة الشرق الأوسط لهذا النوع من السلع.
وتعكس أرقام واردات الدولة من السيارات والدراجات والعربات خلال العام الماضي - والتي وصلت إلى نحو 70.6 مليار درهم بحسب الإحصاءات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء - مدى الأهمية التي تحظى بها هذه التجارة في الإمارات، الأمر الذي حولها إلى قبلة لكبار التجار في منطقة الشرق الأوسط، للحصول على احتياجاتهم من السوق المحلي لإعادة شحن مستورداتهم عبر موانئها.
ويشكل هذا النوع من التجارة نحو 7.1% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2019 والتي تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون درهم. وعلى مستوى تجارة التصدير وإعادة التصدير من السيارات والدراجات والعربات، بلغت خلال عام 2019 نحو 44.63 مليار درهم، منها 43.2 مليار درهم لإعادة التصدير. (وام)
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