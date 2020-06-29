شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي السعودية في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي السعودية في مايو/ أيار بعد انخفاض في الشهرين السابقين عندما استخدمت المملكة عشرات المليارات من الدولارات لدعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الأحد ارتفاع صافي أصولها الأجنبية في مايو/ أيار إلى 444.82 مليار دولار من 444.1 مليار دولار في إبريل/ نيسان.

وحولت السعودية 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الثروة السيادي، بين مارس/ آذار وإبريل/ نيسان لدعم عمليات الاستحواذ على حصص في شركات أجنبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي السعودية في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.