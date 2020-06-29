«نستلة» تعزز إنتاج مصانعها في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت نستلة عملياتها التصنيعية في مصنعي الأغذية، ومصنعي المياه في دولة الإمارات، وعبر مركز عمليات نستلة في دولة الإمارات، تُصدّر الشركة نحو 100 ألف طن متري من المنتجات إلى نحو 30 دولة حول العالم سنوياً، 19 منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويلبي 50% من إنتاج نستلة من المواد الغذائية في دولة الإمارات احتياجات أسواقها المحلية، ويتم تصدير بقية الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.

وتبرعت بنحو 200 ألف حصة من الأغذية والمشروبات، دعماً للجهود الإغاثية التي تبذلها جهات من ضمنها هيئة الصحة بدبي. كما قدمت نستلة 60 ألف كمامة إلى المستشفيات، ودعمت مبادرات محلية مثل «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» التابع للهلال الأحمر.

وتأتي الجهود المحلية في إطار مساعي نستلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم أكثر من 30 جهة، في 17 دولة، حيث دعمت الشركة حتى الآن أكثر من 100,000 عائلة، وتبرعت بـ 10 ملايين حصة من الأغذية والمشروبات كجزء من حملة التبرعات المستمرة.

وتواصل نستلة بروفيشنال، تقديم الدعم الفني لشركائها التجاريين في قطاع الضيافة، لاسيما وأنهم يستعدون لفتح أبوابهم لاستقبال زوارهم من جديد. ويتم ذلك من خلال مبادرة «متواجدون دائماً لمساعدتكم» التي دعمت أكثر من 600 مؤسسة في قطاع خدمات الأغذية والمطاعم في الإمارات بخدمات مثل تقديم أكثر من 125,000 كوب من نسكافيه، وتمديد فترات الدفع، وتعليق رسوم استئجار آلات القهوة، وتوفير المنتجات المجانية، والتدريب والتسويق والخدمات الأخرى.