تفاهم بين «الاتحادية للمواصلات» و«سفين» للاستجابة للطوارئ البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين»؛ ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها في حالات الطوارئ البحرية، والمساعدة والإنقاذ البحري في مياه الإمارات.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في تعزيز شراكاتها في القطاع البحري مع المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية، بما يخدم إدارة عمليات الطوارئ البحرية، والاستجابة لحوادث التلوث النفطي، وقطر السفن التجارية في حالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق على متن السفن التجارية، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ والمسح البحري.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون «سفين» مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في حالات الطوارئ البحرية، بسرعة الاستجابة لتقديم خدماتها ومشاركة المعلومات والخبرات والموارد.

وجاء توقيع المذكرة إلكترونياً من خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد مؤخراً بحضور المهندس أحمد محمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي.

وقال الخوري: «تمثل مذكرة التفاهم هذه، خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري في الدولة، بما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً. فمن خلال التعاون مع شركات وطنية رائدة توفر خدمات بحرية مميزة وموثوقة بطريقة آمنة وفعالة، ستتوفر للهيئة أدوات وآليات تمكنها من اتخاذ قرارات أسرع في التعامل مع الحالات الطارئة أو الحوادث البحرية، ومساندة جهود حرس السواحل والسلطات المحلية في سرعة الاستجابة للحوادث، لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياه الدولة».

وقال الشامسي: «نتشرف بثقة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بقدرة موانئ أبوظبي و«سفين» على خدمة القطاع البحري على المستوى الاتحادي، حيث تحرص موانئ أبوظبي على مواصلة دعم الجهود الوطنية الكفيلة بتطوير عمل القطاع البحري في الدولة، وتلبية جميع احتياجاته. وتعكس هذه المذكرة رغبة الطرفين في التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك».