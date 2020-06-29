الاتحاد العربي لمراقبي التأمين يشكل فريقاً لإعداد نموذج خاص بالبيانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد الاتحاد العربي لمراقبي التأمين اجتماعه السادس «عن بُعد» برئاسة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين رئيس الاتحاد بحضور رؤساء وممثلين عن الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين أعضاء الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع التي تهم الاتحاد وأسواق التأمين العربية ووسائل تعزيز قدرات قطاع التأمين العربي في ظل التحديات المختلفة.

وأكد أهمية انعقاد هذا الاجتماع في هذه المرحلة التي تتسارع فيها وتيرة التطورات والتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تُلقي بظلالها على الجوانب المختلفة في قطاع التأمين، الذي يمثل عنصراً أساسياً لدعم الاقتصاد العربي ونموه.

وقال إنه من المهم مواصلة مناقشة المواضيع والقضايا التي تخص الاتحاد وقطاع التأمين العربي والتوصل إلى نتائج ملموسة بشكل سريع لدفع قطاع التأمين العربي نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار من الناحية التنظيمية والإشرافية والرقابية والخدماتية.

وناقش الاتحاد بعض المواضيع الإدارية والتنظيمية على مستوى الاتحاد والتطورات والمستجدات المتعلقة بها، ومُخرجات فريق العمل بشأن إيجاد آليات لقبول شركات إعادة التأمين العربية في السوق العربي، إذ تم الاتفاق على قيام فريق العمل بإعداد نموذج خاص بالمعلومات والبيانات المطلوبة عن معيدي التأمين العرب من الدول الأعضاء، لاستيفائها من الدول الأعضاء عن طريق الاتحاد، مع أهمية توحيد معايير التقييم والملاءة المالية التي سوف يتم تضمينها في الدليل الاسترشادي، بما يُعزز أعمال صناعة التأمين العربية كونه دليلاً ومرجعاً استرشادياً لنقل المعرفة وصقل الخبرات.

وتم خلال الاجتماع عرض مخرجات عمل اللجنة المصغرة لإعداد الدليل الاسترشادي لأعمال التأمين ونتائج اللجنة الموسعة والمكونة من (عُمان، الإمارات، الأردن، المغرب)، وكذلك مُستجدات تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 استعرض المراحل المنجزة لمشروع إعداد دراسة شاملة حول دور الجهات الرقابية في التنظيم والإشراف على عملية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 المقرر تطبيقه مطلع عام 2023، ومخرجات عمل لجنة معيار التقرير المالي والمكونة من (الأردن، الإمارات، السعودية، مصر، تونس، عمان)، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المشتركة للحد من تداعيات فيروس كورونا في أسواق التأمين بالدول العربية وعددها (30) مبادرة ومبادرات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»،

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة عروض تقديمية من الدول الأعضاء منها، عرضان تقديميان عن تجربة هيئة التأمين في دولة الإمارات في تطبيق رقمنه وأتمتة عمليات التأمين وتأثيرها على المهام التنظيمية والرقابية بما يساعد في تطوير أعمال التأمين، وكذلك تجربتها بشأن مدي تغطية الأوبئة والجائحة ضمن التغطية التأمينية بوثائق التأمين الصحي. بالإضافة إلى عرض تقديمي عن التجربة التونسية بشأن تداعيات تفشي فيروس كورونا على شروط إعادة التأمين على القرض من حيث تأثير جائحة كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحي على حجم المبادلات التجارية على مستوى السوق الداخلية والخارجية وعلى سيولة المؤسسات الاقتصادية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتفاقم خطر عدم الدفع المرتبط بالعمليات التصديرية وبعمليات بيع المؤسسات في السوق الداخلية، وقيام معيدي التأمين بتشديد سياسة إعادة التأمين لهذا الفرع.

في ختام الاجتماع اتخذ الاتحاد عدداً من القرارات والتوصيات بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها ومنها الاتفاق على اعتماد شعار الاتحاد العربي لمراقبي التأمين وغيرها.