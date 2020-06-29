بيع قطعة أرض بـ 14 مليون درهم في نخلة جميرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة يوم الأحد تسجيل 100 مبايعة بقيمة 156.82 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 83.49 مليون درهم، و78 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 73.33 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الثنية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم، وثالثة في مردف بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة زعبيل الثانية، وأخيراً مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة زعبيل الثانية.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 929.12 مليون درهم، منها 32 رهن أراضٍ بقيمة 886.96 مليون درهم، و33 رهن فلل وشقق بقيمة 42.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 431 مليون درهم، وأخري في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 210 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 16.53 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 9 ملايين درهم، وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم