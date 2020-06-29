شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخليج 365: أسباب اعتماد الخميس بديلا لأى إجازة رسمية منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض موجز ”الخليج 365”، الذى قدمته الزميلة حور محمد، وأعده الزميل محمد السيد، قرار الحكومة باعتماد يوم الخميس بديلاً للإجازات الرسمية الواقعة فى منتصف الأسبوع.

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وجاء فى الموجز أن القرار يسرى على العاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وأن ذلك يأتى فى إطار حرصها على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وفى أول تطبيق للقرار أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، مؤكدا أن هذا القرار لا يسرى على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وأنها ستستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.