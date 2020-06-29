شكرا لقرائتكم خبر عن موجز ”الخليج 365”: فنانون يرفضون المشاهد الساخنة.. وشاكوش ينفصل عن خطيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الموجز الإخبارى الفنى لـ"الخليج 365" الذى قدمته الزميلة شروق وجدى وهشام عبد التواب، وأعده الزميل محمد السيد، مجموعة من الأخبار عن آخر التطورات على الساحة الفنية، والذى بدأ بردود الأفعال على تصريحات النجم يوسف الشريف الذى قال إنه منذ عشر سنوات وهو يضع قيود فى أعماله الفنية وأشترط عدم التلامس، وأن الاتفاق كان فى البداية شفوى ولكن ذلك كان يعرضه لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعه لأن يجعل هذا الاتفاق مكتوب فى عقد العمل، وأنه قد اتخذ هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى).

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كما تناول الموجز الفنى تصريحات الناقد الفنى طارق الشناوى الذى كشف عن مفاجأة غريبة وهى أن محاذير يوسف الشريف موجودة عند الفنان أحمد السقا ومحمد رمضان، وقال الشناوى إنه ليس هناك غرابة فى اشتراط النجم يوسف الشريف عدم التلامس فى أعماله الفنية، خاصة أنه نجم كبير له قواعد خارج النص يطبقها بنفسه، وهذا ما نشاهده فى كل أعماله الأخيرة.

و عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى، قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة على جهاز التنفس الصناعى الاختراقى، وأن جهاز التنفس تسبب فى استقرار نسبة الأكسجين فى الدم، بعد 35 يوم فى العزل الصحى، وأضاف المصدر أنها ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بانتظام.

وجاء فى الموجز الفنى انفصال مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن خطيبته بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبته حتى الآن عن السبب، بينما هو الآخر رفض التعليق حتى الآن، خاصة أن الانفصال تم منذ ساعات قليلة.